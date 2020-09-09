شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ المفاوضات مع الرجاء المغربي لشراء الكونغولي مالانجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لازالت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر تضع الخطوط العريضة الخاصة بخطة التعاقدات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وعلم الخليج 365 أن الكونغولي مالانجو مهاجم الرجاء المغربي ومازيمبي السابق يعد واحد من أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد، بعد أن نال إشادة إدارة الكرة بالأهلي.
وفشلت محاولات الأهلي لضم مواطنه جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وكذلك سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي لرفض أنديتهما بيعهما للأهلي، ليدخل لاعبين أخرين دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم خط الهجوم.
وفتح مسئولو الأهلي الباب أمام رحيل الثلاثي الأجنبي الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي خاصة وأن الفريق الأحمر على قوته حالياً 6 لاعبين أجانب فبالتالي أصبح تسويق واحد منهم أمر وجوبي، بينما إذا أراد الأهلي التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد سيحتاج بيع واحد من اللاعبين الأجانب الموجودين أمامه.
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