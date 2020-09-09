مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة: “ فضل جالي البيت عشان يلعب في الزمالك وطردته والجنايني بيبعتلي ابنه ياخد تذاكر”

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة،، بعد تغريمه 100 ألف جنيه بسبب انتقاد الحكام في مباريات فريقه.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية:" اللجنة الخماسية بتستفزني علشان أخرج عن شعوري، بس انا ربنا تاب علي، ومش هضرب حد تاني".

وتابع رئيس الزمالك أن محمد فضل جالي البيت أكثر من مرة وطردته كان عاوز يلعب في الزمالك، وعمرو الجنايني كل شوية يكلمني عاوز تذاكر لابنه علشان يشاهد المباريات

وقال مرتضى أن اللجنة معينة من قبل خواجه وانا منتخب من جمعية عمومية محترمة

وبشأن عقوبة التوبيخ الصادرة ضد طارق هاشم وخالد مهدي، قال مرتضى منصور: ” يعني إتبه توبيخ يعني شديته من ودنه مثلا.