رونالدو يتخطى حاجز الـ100 هدف دولي مع البرتغال

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EPA سجل كريستيانو رونالدو 57 ركلة حرة في مسيرته، 10 منها مع منتخب البرتغال

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم أوروبي يسجل 100 هدف دولي.

وسجل رونالدو هدفي فوز منتخب بلاده على السويد بهدفين مقابل لا شيء في منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسدّد قائد البرتغال الهدف الأول من ركلة حرة سكنت الزاوية العلوية في شباك منتخب السويد ليسجل الهدف رقم 100.

كما سجل مهاجم يوفنتوس، 35 عاماً، هدفاً ثانياً من ركلة رائعة أخرى من خارج منطقة الجزاء.

ويبعد رونالدو، الذي لعب 81 دقيقة، بثمانية أهداف فقط عن تحطيم الرقم القياسي العالمي.

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وسجل الإيراني علي دائي - وهو الرجل الوحيد الذي سجل أهداف دولية أكثر من رونالدو - 109 أهداف خلال مسيرته الكروية من 1993 إلى 2006.

واللاعبان الآخران اللذان يتصدران قائمة الأهداف بعد رونالدو هما الهندي سونيل شيتري (72 هدفاً) والأرجنتيني ليونيل ميسي (70 هدفا).

وبهذا يكون منتخب البرتغال، حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، قد فاز في أول مباراتين له في المسابقة هذا العام.

وأصبحت مهمة البرتغال أسهل بعد طُرد غوستاف سفينسون من منتخب السويد بعد أن حصل على بطاقتين صفراوين، ولكن كان هناك جانب سلبي في فوزهم، بخروج اللاعب برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، مصابا للاشتباه في تعرضه لإجهاد عضلي.

وكان بإمكان البرتغال الفوز بنتيجة أكبر لولا اصطدام تسديدة برونو فرنانديز في العارضة وإنقاذ روبن أولسن لتسديدة أخرى من رونالدو الذي كان يبحث عن ثلاثية في مباراته رقم 165.

وسجل رونالدو حوالى نصف أهدافه الدولية، بعد عيد ميلاده الثلاثين، مع 49 هدفاً في 47 مباراة.