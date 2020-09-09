شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الحاوي والشناوى ثنائي أهلاوي بروح "الثالثة شمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الروح القتالية على أرض الملعب، هي أكثر المشاعر الملهمة في عالم الساحرة المستديرة، والتي تجعل أي لاعب يتجاوز حدود المنطق والمعقول، ليصنع المستحيل من أجل إرضاء الجماهير، وهنا بالتحديد يرتقي ذلك اللاعب من مجرد عنصر بين عناصر الفريق، إلى مثل أعلى لباقي زملائه في القيادة والقتال، وتضعه الجماهير في مكانة أخرى لا يحط منها تراجعه مستواه في بعض الأوقات أو حتى غيابه عن التشكيل الأساسي.

ولأن المواقف الكبرى هي التي تظهر معادن اللاعبين، فيقع عبئ ثقيل على عاتق الثنائي المخضرم، وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي أو "الحاوي"، ومحمد الشناوى حارس العرين الأحمر، واللذان أصبحا من الرموز المرموقة لدى عشاق القلعة الحمراء خاصة فى الآونة الأخيرة فى ظل تغلب المادة على الانتماء، ليضرب اللاعبان مثلاً يحتذى به فى حب القميص الأحمر وبات الثنائي كأنه لاعبين بروح "الدرجة الثالثة" من مقاعد الجماهير.

وليد سليمان هو هداف النادي الأهلي في الموسم الجاري برصيد 8 أهداف، رغم مشاركاته القليلة ودقائقه المعدودة على المستطيل الأخضر، إلا أن روحه القتالية أبت إلا أن يسجل في العديد من المباريات لإسعاد الجماهير الغفيرة التي وضعت ثقتها في الحاوي، بعدما تخلى عنها الكثير من اللاعبين.

أمام محمد الشناوى فلا شك أن يخوض واحداً من أفضل مواسمه، وامتداد لتألقه فى الموسم الماضى، بعدما ارتدى قفاز الإجادة وحافظ على نظافة الشباك الحمراء فى 18 مباراة كاملة من أصل 25 بمسابقة الدورى العام، كانت كافية لتتويجه أسداً على ملوك حراسة المرمى فى الايجيبشن ليج، ولم يكتفى الشناوى بدوره فى الدفاع عن العرين الأحمر فقط بل قام أيضاً بدوراً جوهرياً فى صناعة الأهداف عبر الكرات الطويلة المتقنة التى يرسلها إلى زملائه عندما تتعقد الحلول.









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