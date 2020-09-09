شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار العجوز وتألق الشباب أبرز ملامح رباعية الإسماعيلى فى نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الإسماعيلى أداءً طيباًُ أمام نادى مصر فى الظهور الأول تحت قيادة أحمد العجوز المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدرب الفريق، ليحصد الدراويش انتصارا كبيرا برباعية نظيفة على نادى مصر، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر .

– أفكار العجوز

ظهرت البصمات الأولى لأحمد العجوز وحمص من خلال التزام جناحى الفريق بالجانب الدفاعى لمعاونة الظهيرين، وهو ما عانى منه الفريق فى الفترة الماضية، العجوز وحمص عقدا جلسة مع اللاعبين تحدثا خلالها عن اللعب من أجل الاستمتاع لرفع كافة الضغوط عن كاههلم بجانب اعادة الثقة لهم بشكل سريع.

– تألق الشباب

قدم محمد عمار، قلب الدفاع، مستوى مميزا فى ظهوره الأساسى للمرة الأولى بجانب محمود البدرى، فضلا عن حازم مرسى المهاجم الواعد فى إشارة لعدم رهبة الجهاز الفنى فى منح الفرصة المناسبة للناشئين الواعدين.

– الصراعات الثنائية

ظهر تفوق الدراويش على صعيد الصراعات الثنائية، حيث فاز لاعبو الفريق بــ111 مرة مقابل 100 مرة لفريق نادى مصر.

– التمريرات

كانت أحد أهم مشاكل الدراويش فقدان الاستحواذ بسبب التمريرات الخاطئة، إلا أن الفريق تلاشى تلك الأزمة فى مباراة الأمس حيث بلغت دقيقة التمريرات 83 % بعد القيام بــ417 تمريرة منهم 342 ناجحة على عكس فريق نادى مصر الذى بلغت دقة تمريراته 79% .

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-هدف طبق الأصل

عبد الرحمن مجدى سجل الهدف الثانى من ركلة ثابتة ليعيد إلى الأذهان هدفه المميز فى شباك أهلى بنى غازى بالبطولة العربية.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى اليوم الاربعاء، لتحاليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام.