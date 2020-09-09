شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: الزمالك "بريمو" الصفقات السوبر.. والدورى محسوم للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف قاسم نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق شخصية مثيرة للجدل بقراراته الحاسمة ورفضه الكثير من العروض التدريبية ووضعه ضوابط للعمل ورفضه التدخل فى عمله مهما كانت التضحيات والنتائج، "سوبر كورة" حاوره أشرف قاسم الذى فتح كل الملفات فى لقاء سريع كانت إجاباته حاسمة دون دبلوماسية.

وقال أشرف قاسم، إن الدورى هذا الموسم محسوم للأهلى لأن فارق النقاط صعب تعويضه خاصة أن المشهد يوضح أن الزمالك يركز كل تفكيره على دورى أبطال أفريقيا الأهم بالنسبه، لذا نجد كل تصرفات الجهاز الفني للأبيض وإدارة الزمالك تصب في جعل مباريات الدورى مجرد بروفات وتجهيزات للبطولة الأفريقية والذى أرى الزمالك مركز جدا ومحدد هدفه الفوز ببطولة أفريقيا.

وعن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز، أكد أشرف قاسم أن رمضان صبحى من أهم المواهب الكروية فى مصر خلال السنوات الأخيرة ويحتاج التركيز فقط حتى يصل لمكانته الطبيعية.