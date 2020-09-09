أشرف قاسم: الزمالك "بريمو" الصفقات السوبر.. والدورى محسوم للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف قاسم نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق شخصية مثيرة للجدل بقراراته الحاسمة ورفضه الكثير من العروض التدريبية ووضعه ضوابط للعمل ورفضه التدخل فى عمله مهما كانت التضحيات والنتائج، "سوبر كورة" حاوره أشرف قاسم الذى فتح كل الملفات فى لقاء سريع كانت إجاباته حاسمة دون دبلوماسية.
وقال أشرف قاسم، إن الدورى هذا الموسم محسوم للأهلى لأن فارق النقاط صعب تعويضه خاصة أن المشهد يوضح أن الزمالك يركز كل تفكيره على دورى أبطال أفريقيا الأهم بالنسبه، لذا نجد كل تصرفات الجهاز الفني للأبيض وإدارة الزمالك تصب في جعل مباريات الدورى مجرد بروفات وتجهيزات للبطولة الأفريقية والذى أرى الزمالك مركز جدا ومحدد هدفه الفوز ببطولة أفريقيا.
وعن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز، أكد أشرف قاسم أن رمضان صبحى من أهم المواهب الكروية فى مصر خلال السنوات الأخيرة ويحتاج التركيز فقط حتى يصل لمكانته الطبيعية.
وأضاف قاسم أن انتقال رمضان صبحى لنادى بيراميدز ليس جريمة ومن حقه التفكير في مستقبله ومصلحته في ظل الاحتراف ، وزمن توحش فيه المال بشكل غير طبيعى واللاعب بيفكر في مستقبله أكثر خاصة مع الاغراءات الضخمة والملايين الكثيرة التي تغازل عقول اللاعبين.
وتابع نجم دفاع مصر السابق، أن زمن الولاء والانتماء أنتهى ، حاليا لغة المال تحكم وتسيطر على اللاعبين والمدربين وأى كلام غير ذلك شعارات ..موضحا انه في عصرهم الموضوع كان مختلف ومفيش فلوس بهذا الشكل الضخم .
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