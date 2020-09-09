شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في برج العرب اليوم استعدادا لمواجهة سموحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكرا مغلقا اليوم فى برج العرب استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها الخميس ضمن مباريات الجولة الـ25 للدورى، حيث يخوض الأبيض مرانه فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى مقر النادى قبل السفر إلى برج العرب للمبيت فى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويعلن كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك اليوم قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر، ومن المتوقع أن تخلو القائمة من فرجاني ساسي الدولي التونسي واشرف بن شرقي الدولي المغربي بسبب إيقاف الأول والإجهاد الذي يعاني منه الثانى خوفا من تفاقم الإصابة قبل مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات الذهاب لدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، فيما يعود لقائمة المباراة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والذي فضل كارتيرون اراحته في مباراة طلائع الجيش الماضية التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وسيواصل الفرنسي كارتيرون سياسة التدوير في التشكيل الأساسي للفريق أمام سموحة ، حيث سيتم الدفع باسلام جابر ومحمد حسن لتعويض غياب بن شرقي وساسي حال استقرار المدير الفني علي استبعاد الأول من المباراة، كما تتجه النية للدفع بحسام عبد المجيد وحسام اشرف واسامة فيصل حسب سيناريو المباراة.