شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُفاوض الرجاء المغربي لشراء الكونغولي مالانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازالت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر تضع الخطوط العريضة الخاصة بخطة التعاقدات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وعلم السابع أن الكونغولي مالانجو مهاجم الرجاء المغربي ومازيمبي السابق يعد واحد من أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد، بعد أن نال إشادة إدارة الكرة بالأهلي.

وفشلت محاولات الأهلي لضم مواطنه جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وكذلك سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي لرفض أنديتهما بيعهما للأهلي، ليدخل لاعبين أخرين دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم خط الهجوم.

وفتح مسئولو الأهلي الباب أمام رحيل الثلاثي الأجنبي الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي خاصة وأن الفريق الأحمر على قوته حالياً 6 لاعبين أجانب فبالتالي أصبح تسويق واحد منهم أمر وجوبي، بينما إذا أراد الأهلي التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد سيحتاج بيع واحد من اللاعبين الأجانب الموجودين أمامه.