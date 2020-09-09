الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على لائحة النظام الأساسى لاتحاد كرة السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة السلة، وبحسب اللائحة، يهدف الاتحاد المصري لكرة السلة لنشر وتطوير لعبة كرة السلة وإدارتها في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء النزاهة والمساواة، وضمان أن تخضع بطولات الدوري واللاعبين والمدربين والمسئولين إلى القواعد المنصوص عليها في الاتحادين المصري والدولي لكرة السلة، وكذلك القواعد المعمول بها في المحكمة الرياضية الدولية ومركز التسوية والتحكيم الرياضي.
كما يهدف الاتحاد لرفع المستوى الفني والارتقاء بمستوى المشاركين من جميع النواحي الفنية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع الاتحادات المماثلة في جميع الدول بالإضافة إلى الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي للعبة، واستضافة المسابقات على المستوى الدولي والأفريقي والعربي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجريم تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القواعد الصادرة عن الاتحاد الدولي في هذا الشأن.
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