قصة هدف.. البلدوزر يقود منتخب مصر لعبور أفيال كوت ديفوار بأمم أفريقيا 2008

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لقاء لن تنساه جماهير الكرة المصرية مهما طال الزمان، جسد أبناء المعلم حسن شحاتة، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أدوارا بطولية وضربوا مثالًا رائعًا فى التحلى بروح الفوز والإصرار والعزيمة، ولقنوا أفيال كوت ديفوار درسًا قاسيًا فى فنون المستديرة برباعية تاريخية بنصف نهائى أمم أفريقيا 2008، حيث قاد عمرو زكى الفراعنة للفوز بثنائية، أولها من ضربة رأسية متقنة وثانيها من لعبة تاريخية تلاعب خلالها بمدافعى كوت ديفوار وسددها فى الشباك، مسطرًا تاريخًا من ذهب له ولمنتخب بلاده، ليكون صاحب الفضل فى بلوغ المنتخب القومى لنهائى العرس القارى للمرة الثانية على التوالى. Advertisements "البلدوزر" هو أحد عناصر الجيل الذهبى للكرة المصرية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم بصورة كبيرة فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية مرتين فى 2006 و2008.

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