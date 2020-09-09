%65 من القراء يتوقعون مشاركة كهربا في مباراة الإسماعيلي بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 65% من قراء الخليج 365 عودة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة مع الأهلي في المباريات، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها، عقب مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وأجرى الخليج 365 استطلاعاً لقرائه، سألهم فيه عن توقعاتهم بشأن عودة محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي في مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري الممتاز، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف 8 مباريات، بينما توقع 35% من المشاركين في الاستطلاع عدم الدفع باللاعب في المباراة المقبلة.

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وتحدث السويسري رينيه فايلر في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع حرس الحدود، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، عن فرص عودة كهربا للتشكيل الأساسي في المباريات المقبلة للأهلي في الدوري، وقال إن اللاعب غير جاهز بدنياً بالشكل المثالي، وربما يتم الدفع به على فترات، لكن عندما يكون جاهزاً.