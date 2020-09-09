شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر انطلاق دورى الصالات الجديد ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، انطلاق دورى كرة الصالات الجديد لموسم 2020 -2021 أول ديسمبر المقبل، على أن يتم فتح باب القيد للأندية المشاركة فى دورى كرة الصالات فى نسخته الجديدة أول نوفمبر المقبل.

فيما قررت لجنة مسابقات دورى كرة الصالات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، استئناف مسابقة الدورى للموسم الكروى 2020/2019 يوم السبت الموافق 3 أكتوبر المقبل وذلك بعد توقف دام لأكثر من أربع أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتستأنف المسابقة التي يتبقى على نهايتها 4 جولات، بمباراة مصر المقاصة والبنك الأهلى يوم 3 أكتوبر وتقام مباريات الجولة الخامسة عشر يوم 6 اكتوبر، والجولة السادسة عشر يوم 17 أكتوبر، والجولة السابعة عشر يوم 20 أكتوبر على أن ينتهى الموسم يوم 24 اكتوبر بعد نهاية الجولة الـ18.

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