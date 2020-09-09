شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يجرى تحاليل "رابيد تيست" استعدادًا لمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، اليوم الاربعاء، لتحاليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مواجهة الجونة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية ، وخسر الطلائع مباراته الاخيرة أمام الزمالك بهدف دون رد سجله يوسف أوباما فى الجولة 25 للدوري.

وتلقي طلائع الجيش هزيمته الأولي منذ عودة مسابقة الدوري من التوقف في الجولة 25 حيث خاض 6 مباريات تعادل في ثلاثة وفاز في مباراتين وخسر من الزمالك بهدف دون رد.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة الزمالك بهدف تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى وأسوان بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه للمباريات المقبلة .

Advertisements

فى سياق مختلف قال عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ‏إنه افتقد لجهود 9 لاعبين فى مباراة الزمالك، التى تعرض خلالها فريقه للخسارة بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما مهاجم الزمالك، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولى

وتابع بسيونى فى المؤتمر الصحفى للقاء:"مبروك للزمالك وهارد لك لطلائع الجيش، فريق طلائع الجيش محترم جداً، وعندي ٩ لاعبين مش موجودينما بين ايقافات وإصابات وعقود بينا و بين نادي الزمالك بشأن اللاعبين المعارين لنا واللي بنحترمها جداً واحنا مضغوطين جداً وعملنا مجهود كبير، حاولنا نرجع للمباراة لكن للأسف ماحصلش، وأجريت عدة تغييرات لتزويد الشراسة الهجومية وأتعادل لكن ماحصلش و هي دي الكورة".

واختتم بسيونى تصريحاته قائلا:"أتمني التوفيق لينا في المباريات المقبلة، بذلنا مجهود كبير جداً في الملعب وفعلاً صعب جداً اللي بيحصل للاعيب المصري دلوقتي من ضغط المباريات، وإحنا لعبنا ماتشات قبل كده في عز الضهر و احنا في شهر أغسطس ، لكن فعلاً صعب اللعب 6 مباريات في وقت قصير"، وعن تزويد عدد التغييرات فى كل لقاء إلى خمسة بعد العودة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا أوضح بسيونى:أكيد طبعاً حاجة كويسة و تفيد الجهاز الفني بشكل أفضل".