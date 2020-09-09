شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب أسوان قبل مواجهة الإنتاج بسبب الإيقاف والإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت الغيابات المؤثرة فريق أسوان قبل مباراته المرتقبة أمام الانتاج الحربى، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء الخميس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب الإيقاف والإصابات، ليفتقد الفريق ثلاث لاعبين دفعة واحدة من أهم العناصر الأساسية فى تشكيل أحمد كشرى مدرب أبناء الجنوب.

وكان الحسينى سمير ظهير أيسر أسون قد ثبتت إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى للركبة، عقب مشاركته فى مباراة سموحة الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى 3/3 ضمن منافسات الجولة 25، وفى الوقت نفسه يغيب كل من محمد عبد المجيد مهاجم الفريق وسلمون منساه للإيقاف بسبب الطرد الذى تعرضا إليه فى مباراة سموحة أيضاً.

من جانبه، أصدر مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، بياناً رسمياً بعد اجتماعه مع لجنة الكرة بالنادى، لمناقشة الظلم التحكيمى الذى تعرض له الفريق خلال المباريات الماضية، وآخرها لقاء سموحة الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 3/3 فى مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وحالتى طرد على نادى أسوان فى الربع ساعة الأخير من عمر اللقاء، ما أدى إلى تغير نتيجة المباراة من التقدم بثلاثة أهداف لهدفين لصالح أبناء الجنوب إلى التعادل.

وجاء بيان أسوان كالتالى:

انطلاقا من الثوابت المعروفة تاريخيا عن نادى أسوان الرياضى ورغبته الدائمة والمستمرة فى الحرص والتعاون مع كل عناصر منظومة كرة القدم فى مصر ، فقد قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى :

▪مخاطبة اللجنة الخماسية بإتحاد كرة القدم بمذكرة رسمية برفض نادى أسوان لهذه الممارسات التحكيمية غير العادلة التى تعرض لها فريق الكرة فى المباريات الأخيرة مما أثار حفيظة الجميع لدى مسئولى وجماهير نادى أسوان.

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▪مجلس إدارة نادى أسوان فى حالة انعقاد دائم ومستمر ويدرس كل السبل والخيارات المطروحة للمباريات القادمة للحفاظ على حقوق النادى الفنية والقانونية.

▪رفض كافة الأطقم التحكيمية التى أدارت المباريات التى تعرض فيها الفريق لظلم واضح وعدم إدارتها لمباريات الفريق مستقبلا.

▪المطالبة بتعيين حكام دوليين لمباريات الفريق حتى نهاية الموسم فى ظل إتساع دائرة المنافسة على البقاء .

▪وحرصا على مصلحة النادى ومشاعر جماهيره يطالب مجلس إدارة نادى أسوان اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بضرورة إعادة الأمور لنصابها الصحيح من خلال لجان الإتحاد المختصة بإدارة مسابقة الدورى العام مع الحرص على تطبيق مبادئ العدالة المنصفة للجميع.

ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لجماهيره العريضة داخل وخارج المحافظة الوقوف صفا واحدا للحفاظ على كافة حقوق النادى رياضيا وتاريخيا.