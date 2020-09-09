"لا يجوز تطبيقه".. الزمالك يرد على عقوبة مرتضى من لجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، إنه لا يجوز على لجنة الانضباط فرض عقوبة تأديبية في حق مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

وأضاف المستشار القانوني لنادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"مرتضى منصور يمتلك الحصانة، ووفقًا للقانون لا يجوز فرض عقوبة تأديبة ضد مرتضى منصور".

وفسر :"عضو مجلس النواب والتي تجتمع فيه صفتين عضو مجلس النواب والموظف العام لديه حصانة مما لا يجوز فرض عقوبة تأديبة قبل الحصول على إذن من مجلس النواب".

وتابع :"مرتضى منصور يتعرض لاستفزازات بسبب عدة قرارات أصدرت في حقه باطلة".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم فرضت عقوبة مادية في حق مرتضى منصور قدرها 100 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

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مستشار نادي الزمالك تحدث أيضًا عن عقوبة النادي حول خصم ثلاث نقاط من رصيد فريق الكرة بعد رفض الذهاب لخوض مباراة الأهلي في قمة الدور الأول بدوري we المصري.

وعن هذا، أوضح مستشار الزمالك :"اتحاد الكرة ارتكب كارثة لأنها قامت بالاستناد للوائح وتغاضت عن لوائح أخرى".

وأكمل :"وفقًا للمادة 45 يعتبر الفريق منسحبًا في ثلاث حالات، ويعتبر الزمالك مطابقًا عليه الحالة الثانية إلا أن اتحاد الكرة فرض العقوبة على النادي دون توضيح أسباب الانسحاب للمثول للتحقيق".

وأنهى :"مرتضى منصور في الغرف المغلقة يعتبر رجل قانون ودولة لأنه يتغاضى عن العديد من القرارات الباطلة، رسالتي لاتحاد الكرة بلاش تصفية حسابات وسنرد بالمستندات على العقوبة".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أصدر قرارًا عقب واقعة مباراة الأهلي باعتبار الزمالك منهزمًا في اللقاء مع حذف ثلاث نقاط من رصيد الفريق عقب نهاية الموسم الحالي (2019 - 2020).