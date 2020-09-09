رياضة | مدرب منتخب فرنسا يثني على مستوى مارسيال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب فرنسا يثني على مستوى مارسيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن سعادته البالغة بمستوى انتوني مارسيال مهاجم الفريق ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

ونجح منتخب فرنسا في تحقيق الفوز على كرواتيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بالأمس في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية: "لن أقول إنه تغيّر فحسب، ولكنه تغيّر كليًا، واقد لاحظته خارج الملعب أيضًا، وإنه في سن حيث يدرك قدراته، وهو شخص يمكنه إحداث الفرق، وأصبح قوي جدًا الآن، وأنا سعيد بالنسبة له".

وتابع: "إنه قادر على الإستفزاز والتسجيل، ةرأيته هناك لأنه قادر على القيام به في مانشستر بشكل أفضل، والأمر متروك له لمواصلة ما يفعله في النادي وما فعله اليوم، وهو يثبت أنه يسير على الطريق الصحيح".