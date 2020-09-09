رياضة | المقاولون وإنبي يتصارعان على مدافع سموحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاولون وإنبي يتصارعان على مدافع سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي المقاولون في مفاوضات جادة مع أحمد جمال مدافع نادي سموحة بعد تألقه مع فريقه السكندري خلال المباريات الأخيرة من أجل ضمه لصفوف ذئاب الجبل مطلع الموسم المقبل.

وطلب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون ضم اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز في خط الدفاع ووسط الملعب.

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ورحب جمال بالانتقال لصفوف المقاولون ولكنه طلب من مسؤوليه إرجاء المفاوضات لنهاية الموسم حتي لا يتشتت تركيزه مع سموحة خاصة أنه سيدرس أكثر من عرض اخر أبرزهم من نادي إنبي في نهاية الموسم.

وانتقال أحمد جمال إلي سموحة هذا الموسم من المقاصة علي سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع النهائي.