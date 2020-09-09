رياضة | مفاجأة.. الأهلي يحصل على 3 ملايين جنيه من بيراميدز في صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يحصل على 3 ملايين جنيه من بيراميدز في صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المحامي الدولي نصر عزام، أن الأهلي يحق له الحصول على حق تضامن من نادي بيراميدز بسبب رمضان صبحي نجم الفريق السابق والمنتقل حديثا إلى الفريق السماوي.

وقال نصر خلال حواره ببرنامج الماتش: "الأهلي يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز بـ3 مليون جنيه بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق".

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وتابع: "مبدأ اللعب المالي النظيم يتم تطبيقه في اوروبا فقط وليس في مصر وهو عباراة عن اي نادي يتعاقد مع اللاعبين دون الحصول على إيرادات أعلى".

واختتم نصر عزام حديثه: "اتحاد الكرة من حقه مراجعة الأمور المالية على التعاقدات بيراميدز، ووضع شروط اضافية على تراخيص النادي".