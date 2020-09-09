قبل أيام من إنطلاق الدوريات الكبرى.. كورونا يضرب نجوم الكرة العالمية.. إصابة محرز ومبابي ونيمار وبوجبا بالفيروس

وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن إصابة عدد من نجوم كرة القدم بفيروس كورونا المستجد أبرزهم نجم الكرة البرازيلية ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، والذي أعلن إصابته مع عدد من زملائه بفريق باريس سان جيرمان، بعد قضائهم الأجازة الصيفية معاً

ووصلت القائمة إلى 7 لاعبين من الفريق بعد إنضمام مبابي إليهم اليوم.

وأعلن الدولي الجزائري رياض محرز بعد إصابته بفيروس كورونا في تغريدة على حسابه الشخصي قائلا:"شكراً لكم جميعاً على رسائلكم اللطيفة، أنا بخير، ابقوا آمنين واعتنوا بأنفسكم"، وذلك بعدما أقلق الجميع على حالته الصحية وتصدر مواقع التواصل فور إعلان إصابته.

وأصيب أيضًا زميله في الفريق الفرنسي لابورت، واستبعد اللاعبين من المعسكر التدريبي ومن المتوقع أن يغيبا عن أولى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي خلال أيام.

وانضم نجم الكرة الشاب كيليان مبابي إلى قائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي عن إصابة نجم المنتخب وفريق "باريس سان جيرمان"، وهو ما يعني غيابه أيضًا عن مباريات المنتخب الفرنسي وناديه في الفترة المقبلة، لقضائه فترة العزل الصحي.

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كما أصيب اللاعب بول بوغبا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتيد الإنجليزي ومنتخب فرنسا بفيروس كورونا.

وتقضي البروتوكلات في الدوريات الأوربية بعزل اللاعبين المصابين لمدة 14 يون وإلغاء التدريبات الجماعية للفريق في حال إصابة أربعة أفراد بالفيروس خلال فترة ثمانية أيام مع بقائهم في العزل الصحي بالإضافة إلى تأجيل المباريات في حالة تأكد إصابة أربعة لاعبين في الفريق.