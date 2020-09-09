رياضة | هل يحق لأحمد فتحي المشاركة مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يحق لأحمد فتحي المشاركة مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نصر عزام المحامي الدولي عن أحقية أحمد فتحي نجم النادي الأهلي في مشاركته مع فريقه في حالة تأهله إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأكد نصر عزام، أن أحمد فتحي لن يحق له لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي في حالة تأهله.

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وقال نصر عزام خلال حواره ببرنامج الماتش: "أحمد فتحي ليس من حقه أن يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي في حالة انتهاء الدوري قبل إفريقيا".

وأكمل: "فتحي سينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم المحلي، وسيكون لاعبا لبيراميدز".