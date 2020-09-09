رياضة | محمد العاصي يكشف كواليس مشادته مع أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد العاصي يكشف كواليس مشادته مع أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني تفاصيل مشادته مع أحمد فتحي لاعب الأهلي التي حدثت خلال مباراة بيراميدز والفريق الأحمر في بطولة الدوري من قبل.

وكان أحمد فتحي دخل في مشادة كلامية مع محمد العاصي وقت تولي الأخير منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز خلال مباراة الفريقين.

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وقال العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: "فوجئت بهجوم بعض جماهير الأهلي على عمر جابر عقب نهاية المباراة بفوز بيراميدز، وهو ما دفعني لمناقشة الجماهير لماذا توجيه السباب للاعب".

وسرد: "فوجئت بإندفاع أحمد فتحي اتجاهي للمشاجرة معي، بسبب حديثي مع جماهير ناديه".

واختتم: "علاقتي بأحمد فتحي جيدة وأعلم أن رد فعله نتيجة ضغوط وعصبية زائدة كما هو الحال بالنسبة لي في ذلك الوقت".