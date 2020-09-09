رياضة | محمد العاصي: تركي آل الشيخ راهن على تألق عبد الله السعيد أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد العاصي: تركي آل الشيخ راهن على تألق عبد الله السعيد أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، عن رفضه فكرة مشاركة عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الأهلي في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي بالدوري المصري

وقال محمد العاصي، في تصريحات لبرنامج الماتش: "فوجئت بقرار المستشار تركي آل الشيخ مالك بيراميدز في ذلك الوقت بضم عبد الله السعيد لصفوف الفريق والدفع به أمام الأهلي رغم وصوله مصر صباح يوم المباراة قادما من السعودية".

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وأضاف: "أبديت رفضي في ذلك الوقت مؤكدا أنه من الصعب على اللاعب خوض مباراة أمام فريقه السابق في أول يوم له مع بيراميدز ودون الحصول على راحة، إلا أنه أكد قدرة عبد الله السعيد على ذلك، مبديًا ثقته في تألقه".

وأضاف: "حدث ما توقعه المستشار تركي آل الشيخ وسجل عبد الله السعيد هدفًا في شباك فريقه السابق ليقود بيراميدز للفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف".

ونفى المدير التنفيذي السابق بنادي بيراميدز التدخل لفسخ عبد الله السعيد عقده مع أهلي جدة السعودي قبل التوقيع لبيراميدز، وذلك للهروب من دفع قيمة الشرط الجزائي للأهلي المصري.