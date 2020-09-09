شكرا لقرائتكم منتخب الكرة الشاطئية يواجه "الإسكندرية" وديا للمرة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم الأربعاء ، ثالث مبارياته الودية بمعسكر الإسكندرية أمام منتخب الإسكندرية للمرة الثانية، حيث لعب الفريقان الودية الأولى لهما أمس الثلاثاء، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا وبطولة القارات بدبي، ويمثل منتخب الإسكندرية عدد من النجوم أبرزهم إبراهيم سوستة حارس مرمى منتخبي مصر للكرة الشاطئية والصالات السابق، ويشغل محمد عبد القادر مرسي الحكم الدولي السابق منصب مدير منتخب الإسكندرية ويقوده فنيًا يحيي فضل.

ونجح منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي، في تحقيق الفوز في أولى ودياته بمعسكر الإسكندرية على فريق الترسانة البحرية الاثنين الماضى، في إطار استعداد منتخبنا الوطني لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم والاستعداد لبطولة القارات بدبي.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في بداية الشوط الأول ليتقدم 0/1 ثم تعادل فريق الترسانة البحرية 1/1 وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1/4 لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية.

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وانتهي الشوط الثاني بنتيجة 2/6 وفي الشوط الثالث أضاف فريق الترسانة هدف لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة 3/6.

سجل أهداف المباراة كل من مصطفي سمير ومصطفي أحمد وكريم سيد كابتشو ومحمد عبد النبي لوحا ومصطفي على صاصا، بينما سجل أهداف الترسانة البحرية كل من محمد بدر وعزت السيد وإسلام محمد ، وحضر اللقاء حسن إسماعيل المدير التنفيذي لمنطقة إسكندرية لكرة القدم وسلم درع المنطقة لعبد الواحد السيد مدير منتخب مصر.