«بقيمة 3 ملايين جنيه»..محامي الدولي: الأهلي يحق له الحصول على حق رعاية "رمضان صبحى" من بيراميدز

أكد المستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحاكم الرياضية والفيفا، إن الأهلى يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز .

وأضاف "عزام" خلال لقائه ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن الأهلى يحق له الحصول على حق تضامن من بيراميدز بقيمة 3 ملايين جنيه قيمة صفقة رمضان صبحى.

وأشار الي ان مبدأ اللعب المالى النظيف يتم تطبيقه فى اوروبا فقط، وقد يقوم الاتحاد المصري فى تطبيقه، كما أن الجبلاية من حقها مراجعة الأمور المالية على تعاقدات بيراميدز، ووضع شروط إضافية على تراخيص النادى.