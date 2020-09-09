شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يدخل معسكره الثالث فى الغردقة استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل اليوم الأربعاء ، منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى روبرتو جارسيا معسكر المغلق الثالث فى إطار الاستعدادا للمونديال المقرر انطلاقه فى مصر يناير 2021 ، وذلك لمدة 15 يوما فى مدينة الغردقة، وخاض منتخب اليد معسكرين من قبل أحدهما فى الغردقة لمدة أسبوعين و من بعدها 10 أيام فى القاهرة قبل المغادرة إلى الغردقة مرة أخرى، واختارت مصر اللعب ضمن المجموعة السابعة التى تضم منتخبات كلا من ، التشيك ، السويد ومنتخب من أمريكا الجنوبية .

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية فى المونديال بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 32 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.