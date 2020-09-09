شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستعيد جهود 4 لاعبين قبل مواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود 4 لاعبين فى مباراة الجونة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية ، حيث يعود أحمد كابوريا ومحمد أشرف روقة للفريق بعد غيابهم عن مواجهة الزمالك تنفيذاً لبنود عقد الاعارة بين الناديين فيما يعود الثنائى عمرو السيسى وكيفين موهيرى للطلائع بعد غيابهم عن مواجهة الزمالك بداعى الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مباراة أسوان.

وخسر الطلائع مباراته الاخيرة أمام الزمالك بهدف دون رد سجله يوسف أوباما فى الجولة 25 للدوري وهى الهزيمة الاولى للطلائع منذ عودة مسابقة الدوري من التوقف حيث خاض 6 مباريات تعادل في ثلاثة وفاز في مباراتين وخسر من الزمالك بهدف دون رد.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة الزمالك بهدف تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى وأسوان بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه للمباريات المقبلة .

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فى سياق مختلف قال عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ‏إنه افتقد لجهود 9 لاعبين فى مباراة الزمالك، التى تعرض خلالها فريقه للخسارة بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما مهاجم الزمالك، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولى

وتابع بسيونى فى المؤتمر الصحفى للقاء:"مبروك للزمالك وهارد لك لطلائع الجيش، فريق طلائع الجيش محترم جداً، وعندي ٩ لاعبين مش موجودينما بين ايقافات وإصابات وعقود بينا و بين نادي الزمالك بشأن اللاعبين المعارين لنا واللي بنحترمها جداً واحنا مضغوطين جداً وعملنا مجهود كبير، حاولنا نرجع للمباراة لكن للأسف ماحصلش، وأجريت عدة تغييرات لتزويد الشراسة الهجومية وأتعادل لكن ماحصلش و هي دي الكورة".

واختتم بسيونى تصريحاته قائلا:"أتمني التوفيق لينا في المباريات المقبلة، بذلنا مجهود كبير جداً في الملعب وفعلاً صعب جداً اللي بيحصل للاعيب المصري دلوقتي من ضغط المباريات، وإحنا لعبنا ماتشات قبل كده في عز الضهر و احنا في شهر أغسطس ، لكن فعلاً صعب اللعب 6 مباريات في وقت قصير"، وعن تزويد عدد التغييرات فى كل لقاء إلى خمسة بعد العودة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا أوضح بسيونى:أكيد طبعاً حاجة كويسة و تفيد الجهاز الفني بشكل أفضل".