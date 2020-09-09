ملف الخليج 365.. عقوبة مرتضى والقيعي.. واتفاق ساسي وكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الثلاثاء:
مصدر يوضح لمصراوي.. هل يعاقب ساسي على طريقة راموس؟
"الراجل ياخد مني جنيه".. تعليق ناري من مرتضى منصور على عقوبة الانضباط
اختفاء كأس أمم أفريقيا؟.. أحمد حسن: لايوجد شيء اسمه النسخة الأصلية
مصدر لمصراوي: "كاف" يبلغ اتحاد الكرة شفيهاً بالمواعيد الجديدة لأبطال أفريقيا
مسؤول بيراميدز السابق: لم نفكر في التحايل على الأهلي أو "كوبري أزارو"
ألميريا: لا علاقة لنا ببيراميدز.. ولم نفكر في أي لاعب مصري
"سقوط عقار"..الخليج 365 يكشف.. كواليس توقف ودية البلدية والمنصورة (فيديو)
أمير مرتضى عن اجتماع كاف: لم نفهم موقف الأهلي
أمير مرتضى: ساسي اتفق مع كارتيرون على الراحة وتصفية الإنذارات في الدوري
رئيس طنطا: أحمد سامي لم يبلغنا بقرار الاستقالة حتى الآن
بلجيكا تقسو على أيسلندا بخماسية.. وتعادل الدنمارك وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
101 هدف دولي.. رونالدو يعانق التاريخ بثنائية خيالية (فيديو)
تأجيل تصفيات كونكاكاف المؤهلة لمونديال قطر بسبب كورونا
بينهم مرتضى.. الانضباط تغرم 3 رؤساء أندية.. ومسؤولين بالأهلي والزمالك
بالصور.. رمضان صبحي في زيارة لتدريبات بيراميدز
تقرير.. دي بروين لاعب العام في انجلترا.. ليس شرطاً أن تكون "بطل بريميرليج"
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