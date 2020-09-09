مصدر يوضح لمصراوي.. هل يعاقب ساسي على طريقة راموس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

نفى مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن يكون هناك أي تحقيق متعلق بما أثير حول تعمد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة طلائع الجيش بعد تعرضه للإصابه من أجل العودة بعد مواجهة سموحة بدون بطاقات.

وتعرض ساسي للإصابة بكدمة خلال مباراة الزمالك الأخيرة وطلائع الجيش، وأثناء خروجه من الملعب حصل على بطاقة صفراء، وهي الثالثة له ليتم إيقافه في مباراة سموحة.

وصرح مصدر في اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" "لن يتم التحقيق في الأمر، هذا أمر معتاد في الكرة المصرية".

وتابع "كيف سيتم اثبات التعمد، اللاعب تعرض للإصابة، وماذا لو طُرد خلال المباراة، تلك الأمور اعتدنا عليها في الدوري".

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وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك "كان هناك تنسيقاً بين كارتيرون وفرجاني ساسي لحصول اللاعب على راحة في المباراة المقبلة، وتصفية الانذارات التي حصل عليها".

الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني قد تم مضاعفة عقوبة إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" في فبراير 2019، وذلك بعد تعمده الحصول على الإنذار في مباراة فريقه أمام أياكس أمستردام الهولندي، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وقتها.

وارتكب راموس مخالفة بحق مهاجم أياكس كاسبر دولبرج، ليحصل على إنذار يغيب على إثره عن مباراة الإياب أمام الفريق الهولندي، واعترف عقب المباراة أنه تعمد الحصول على الإنذار في مباراة أياكس، قبل أن يعود و يؤكد أنه لم يكن يقصد ذلك.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وقتها، فإن راموس أبلغ الصحفيين "سأكون كاذبا إذا قلت إنني لم أتعمد الحصول على بطاقة صفراء".

و عاقب الاتحاد الأوروبي راموس بإضافة مباراة أخرى لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه بعد حصوله على الإنذار الثاني أمام أياكس امستردام.