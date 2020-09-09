مرتضى منصور يقرر خوض انتخابات نادي الزمالك رسمياً

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي عزمه الكامل خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة قاطعاً كل الشكوك حول عدم خوضها بسبب عدم وجود مساندة حقيقية من رموز وأبناء النادي خلال الفترة الماضية رغم الإنجازات التي تحققت وتتحقق في عهده.

وقال مرتضى منصور: "سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة بشكل رسمي رغبة في الاستمرار لتحقيق الإنجازات التي يطمح لها كل الأعضاء ممن يمنحونه الثقة لمواصلة الإنجازات التي تحققت في النادي".

وشدد رئيس الزمالك على أنه يتمنى أن يتقدم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كمنافس أمامه في الانتخابات المقبلة ليعرف الجميع حجم كل فرد حجمه الطبيعي.

وفتح مرتضى منصور النار على الجنايني بعد القرارات التي صدرت بحقه من لجنة الانضباط مشدداً ان القرارات كيدية بتحريض من رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية: "يبدو أني دايس على ناس كتير جدا وأنا بقول لمصر كلها أنا دايس على عمرو الجنايني ومخلص عليه بالقانون وسيرحل قريبا".

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وأوضح رئيس الزمالك أن عمرو الجنايني ولجنته التي تدير اتحاد الكرة بشكل مؤقت دورها تكميم الأفواه في بلد الحريات والديمقراطية.

وأبدى منصور انزعاجه من مصادرة أراء أرفاد المنظومة مؤكداً أن عمرو الجنايني يمنع الكل من الحديث

بحرية في بلد يحكمها رئيس ديمقراطي يرحب بحرية الأراء ولا يصادر رأي أحد.

وكشف مرتضى منصور عن قيامه بطرد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية من منزله في أعقاب ثورة 25 يناير عندما جاء إلى بيته وطلب منه الترافع عن زوج خالته أنس الفقي في القضايا التي كان متهماً فيها "فضل جاء إلى بيتي وطلب مني الموافقة على لعبه في الزمالك بعد رحيله عن الأهلي ولعبه في المقاولون العرب لكنني رفضت لأنه لا يصلح للعب في الزمالك".



وتحدث رئيس نادي الزمالك عن أن عمرو الجنايني سيتفرغ بعد شهرين لطلب الحصول على تذاكر مباريات الزمالك في الدوري وأفريقيا خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه سيكون بعيداً عن الجبلاية وقتها كما كان يفعل في السابق عندما كان يتوسل للحصول عليها.