محمد العاصي يكشف كواليس مشادته مع أحمد فتحي

كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني تفاصيل مشادته مع أحمد فتحي لاعب الأهلي.
وكان أحمد فتحي دخل في مشادة كلامية مع محمد العاصي وقت تولي الأخير منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.
وقال العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على فضائية صدى البلد، فوجئت بهجوم بعض جماهير الأهلي على عمر جابر عقب نهاية المباراة بفوز بيراميدز، وهوما دفعني لمناقشة الجماهير لماذا توجيه السباب للاعب.
وسرد، فوجئت باندفاع أحمد فتحي اتجاهي للمشاجرة معي، بسبب حديثي مع جماهير ناديه.
وأضاف، علاقتي بأحمد فتحي جيدة وأعلم أن رد فعله نتيجة ضغوط وعصبية زائدة كما هو الحال بالنسبة لي في ذلك الوقت.
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