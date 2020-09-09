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محمد العاصي يكشف كواليس مشادته مع أحمد فتحي

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كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني تفاصيل مشادته مع أحمد فتحي لاعب الأهلي.

وكان أحمد فتحي دخل في مشادة كلامية مع محمد العاصي وقت تولي الأخير منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.

وقال العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على فضائية صدى البلد، فوجئت بهجوم بعض جماهير الأهلي على عمر جابر عقب نهاية المباراة بفوز بيراميدز، وهو

ما دفعني لمناقشة الجماهير لماذا توجيه السباب للاعب.

وسرد، فوجئت باندفاع أحمد فتحي اتجاهي للمشاجرة معي، بسبب حديثي مع جماهير ناديه.

وأضاف، علاقتي بأحمد فتحي جيدة وأعلم أن رد فعله نتيجة ضغوط وعصبية زائدة كما هو الحال بالنسبة لي في ذلك الوقت.

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