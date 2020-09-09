نصر عزام يوضح السبب وراء استمرار ليونيل ميسي مع برشلونة

أكد المحامي الدولي نصر عزام، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني هو الخاسر الأكبر في أزمته مع الأخيرة مع ناديه.

وقال نصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أزمة

ليونيل ميسي كانت أن بند رحيله مجانا دون الشرط الجزائي ينتهي 30 يونيو مع نهاية الموسم بشكل طبيعي".

وأكمل: "لكنه عاد وصرح بإستمراره لأنه يعلم أنه سيخسر كثيرا إذا لجأ

للقضاء، وبالفعل يعد هو الخاسر الأكبر لأن الجماهير في برشلونة كانت تحبه كثيرا قبل أزمته".

وتابع: "ميسي لديه عقد مدى الحياة مع اديداس بمليار يورو، وبالطبع تأثر ذلك بعد أزمته لذلك لم يفضل النزاع القضائي مع برشلونة".

وأتم: "كما أن انستجرام يدفع مليون يورو لرونالدو لكي يضع صورة له داخل المنزل".