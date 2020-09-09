أحمد حسن يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

اختار أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق التشكيل المثالي للفراعنة من وجهة نظره. وجاء تشكيل أحمد حسن الذي اختاره عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار على النحو الآتي: اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار على النحو الآتي: حراسة المرمى: عصام الحضري . Advertisements خط الدفاع: هاني رمزي - ربيع ياسين - إبراهيم حسن . الوسط: هادي خشبة - طاهر أبوزيد - أبو تريكة. الهجوم: حسن شحاتة - حسام حسن - محمود الخطيب - محمد صلاح.

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