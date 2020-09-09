محمد العاصي: عرضت إيفونا على الأهلي بـ400 ألف دولار فقط

كشف محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي الميريا الإسباني، أنه سبق وعرض الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق على القلعة الحمراء مقابل 400 ألف دولار، لكن النادي تعاقد معه باثنين مليون دولار.

وتابع في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه عرض أحمد حجازي أيضًا على الأهلي وعلاء عبد الصادق مدير الكرة وقتها ورفض النادي لإصابة اللاعب

لكنه نجح في إقناعهم بالتعاقد معه بعد حديثه مع محمود طاهر رئيس الأهلي في هذا التوقيت.

وواصل أن الأهلي حدد مبلغ 22 مليون دولار لبيع وليد أزارو لأحد أندية الصين، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ كان يكفي للتعاقد مع 4 مهاجمين.