أحمد حسن: كنت أتمنى احتراف رمضان صبحي.. ورحيل آل الشيخ أثر سلباً على بيراميدز

قال أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق إنه كان يتمنى احتراف رمضان صبحي وتأجيل خطوة انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز.

وأشار أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "قرار رمضان صبحي يخصه

وحدهُ والمبلغ المعروض عليه كبيرا للغاية ولن يحصل عليه في أوروبا ولكن كنت أتمنى أن يستكمل رحلة احترافه ويؤجل فكرة الانتقال إلى بيراميدز خاصة أنه يمتلك الإمكانيات الفنية المميزة".

وأضاف: "بالطبع رحيل تركي آل

الشيخ أثر على بيراميدز بالسلب فكان هناك دوافع وطموحات كبيرة أثناء وجوده وفي الموسم الماضي بيراميدز كان أفضل من هذا الموسم مع احترامي الكامل لكل القائمين على النادي حاليا".

وختم حديثه قائلا:" الأستاذ سالم الشامسي من أكثر الشخصيات المحترمة وعلاقتي به ممتدة، ولكن المهمة كانت انتهت وعقدي مع بيراميدز كان انتهى لذلك رحلت عن النادي".