ميدو: هناك بعض النجوم السابقين انتقدوا أداء محمد صلاح مع ليفربول

أكد أحمد حسام ميدو أن بعض نجوم منتخب مصر السابقين والقدامى انتقدوا محمد صلاح في فترة معينة خلال وجوده في صفوف ليفربول.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه

على شاشة قناة النهار: "لدينا أزمة في مصر بأن البعض لا يحب الخير للأخر وعندما يقوم أحد بإنجاز كمصري لا يتم تسليط الضوء عليه بل يتم انتقاده أحيانا".

وختم حديثه قائلا: "كنت أجلس مع بعض القدامى والنجوم السابقين وكان صلاح وقتها لا يسير بشكل جيد مع ليفربول البعض قال إنه لاعب الموسم الواحد فقط ولن يستكمل تألقه رغم أنه من المفترض أننا نكون أول الداعمين له".