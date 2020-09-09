أحمد حسن: مجال التدريب أصبح مهين لهذا السبب

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق أن مهنة التدريب في مصر أصبحت مهينة نظرا لسياسة إدارات الأندية في التضحية بالمدرب سريعا. وقال أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "المدرب في مصر لا يتمتع بحقوقه كاملة بسبب التدخلات الإدارية لذلك مهنة التدريب أصبحت مهينة في مصر". شاشة قناة النهار: "المدرب في مصر لا يتمتع بحقوقه كاملة بسبب التدخلات الإدارية لذلك مهنة التدريب أصبحت مهينة في مصر". وأضاف: "في مصر لا نلعب كرة قدم ولم نمتلك الصناعة نحن في تسلية ولكن ليس لدينا صناعة ويجب أن نبني لجيل 2030 أو نبني لجيل المستقبل بشكل عام". نمتلك الصناعة نحن في تسلية ولكن ليس لدينا صناعة ويجب أن نبني لجيل 2030 أو نبني لجيل المستقبل بشكل عام". وختم حديثه قائلا:"نحن في انتظار جيل مميز يخرج بالصدفة دون أي تخطيط ولكن هذا لا يحدث الآن في كل دول العالم التي أصبحت تخطط من أجل بناء أجيال مميزة".

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