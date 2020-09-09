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نجم ولفرهامبتون على رأس المطلوبين من السيدة العجوز

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كشفت تقارير صحفية عن أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي احد الخيارات المعروضة على بطل يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

و حصل نادي يوفنتوس الإيطالي، على عرض للتعاقد مع آداما تراوري، جناح وولفرهامبتون من قبل وكيل اللاعبين خورخي مينديز ، وفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو ، ولكن مقابل 70 مليون يورو فقط.

وصرح المدرب الجديد أندريا بيرلو أنه يريد اللعب بخطة 4-3-3 وأن تراوري سيكون إضافة جيدة على الجانب الأيمن الهجومي.

من المتوقع أن يحل بدلاً من اللاعب دوجلاس كوستا الذي يجري محادثات مع مانشستر يونايتد.

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وقال موقع كالتشيو ميركاتو أن الوكيل مينديز  الذي لديه روابط قوية للغاية مع

كلا الناديين ، قد اقترح تراوري على يوفنتوس.

ومع ذلك ، يُعتقد أن السعر المطلوب هو 70 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 24 عامًا ، والذي ساهم الموسم الماضي بستة أهداف و 12 تمريرة حاسمة في 54 مباراة تنافسية مع ولفرهامبتون واندرارز.

يمكن للبيانكونيري جمع الأموال اللازمة عن طريق بيع كل من دوجلاس كوست وفيديريكو بيرنارديسكي ، لكنهم يواجهون منافسة من ومانشستر سيتي.

 

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