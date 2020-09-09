نجم ولفرهامبتون على رأس المطلوبين من السيدة العجوز

كشفت تقارير صحفية عن أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي احد الخيارات المعروضة على بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
و حصل نادي يوفنتوس الإيطالي، على عرض للتعاقد مع آداما تراوري، جناح وولفرهامبتون من قبل وكيل اللاعبين خورخي مينديز ، وفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو ، ولكن مقابل 70 مليون يورو فقط.
وصرح المدرب الجديد أندريا بيرلو أنه يريد اللعب بخطة 4-3-3 وأن تراوري سيكون إضافة جيدة على الجانب الأيمن الهجومي.
من المتوقع أن يحل بدلاً من اللاعب دوجلاس كوستا الذي يجري محادثات مع مانشستر يونايتد.
وقال موقع كالتشيو ميركاتو أن الوكيل مينديز الذي لديه روابط قوية للغاية معكلا الناديين ، قد اقترح تراوري على يوفنتوس.
ومع ذلك ، يُعتقد أن السعر المطلوب هو 70 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 24 عامًا ، والذي ساهم الموسم الماضي بستة أهداف و 12 تمريرة حاسمة في 54 مباراة تنافسية مع ولفرهامبتون واندرارز.
يمكن للبيانكونيري جمع الأموال اللازمة عن طريق بيع كل من دوجلاس كوست وفيديريكو بيرنارديسكي ، لكنهم يواجهون منافسة من ليفربول ومانشستر سيتي.
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