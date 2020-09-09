مدافع تشيلسي يقترب من الرحيل إلى إيفرتون من أجل “أمم أوروبا”

كشفت قناة سكاي سبورتس البريطانية عن اقتراب مدافع تشيلسي الشاب فيكايو توموري، من الانتقال خلال الميركاتو الصيفي الحالي إلى صفوف إيفرتون على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021/2020.

وسيضع نادي ايفرتون اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال هذا الاسبوع، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على وشك صرف النظر عن الانضمام إلى رين الفرنسي الذي فاوضه قبل عدة أسابيع.

ودخل ايفرتون في محادثات جادة مع فيكايو توموري بعدما فشل في ضم المدافع البرازيلي جابرييل ماجالهايس، الذي انضم إلى أرسنال من ليل في صفقة بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني.

ويعيش إيفرتون نشاطًا كبيراً في الميركاتو الصيفي 2020 حيث نجح في ضم ثلاثة لاعبين في أربعة أيام في مقدمتهم نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز ولاعب وسط نابولي (ألان ماركيز) بالاضافة الى لاعب الوسطك الفرنسي عبد الله دوكوري من واتفورد.

ويريد كارلو أنشيلوتي مدرب التوفيز التركيز على تدعيم الخط الخلفي بعد أن رأى فريقه يعاني من الناحية الدفاعية خلال الموسم الماضي، حيث خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات فقط من أصل 21 مباراة منذ تعيينه في ديسمبر 2019.

سيلفا يعجل من رحيل توموري

قدم توموري أداءً جيدًا في بداية الموسم الماضي مع تشيلسي، وتم استدعاؤه لتشكيلة منتخب إنجلترا في أكتوبر 2019 قبل الظهور الأول له في نوفمبر من نفس العام، كما وقع عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات في ديسمبر، لكنه خسر مركزه الأساسي لاحقًا تحت قيادة المدرب الشاب فرانك لامبارد.

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ولم يلعب توموري دقيقة واحدة بعد استئناف الموسم في يونيو، عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا، ومع وصول المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا إلى تشيلسي في صفقة مجانية من باريس سان جيرمان أصبح رحيل فيكايو عن ستامفورد بريدج أمرا قريبا.

ويفكر توموري في المغادرة بحثًا عن المزيد من الدقائق والمباريات قبل أمم أوروبا في 2021، وقد تكون هذه هي الإعارة الثالثة له خارج ستامفورد بريدج بعد تجربته في الشامبيونشيب مع هال سيتي وديربي كاونتي، وكان الأخير تحت قيادة فرانك لامبارد مدرب البلوز الحالي.

وتحدث مراسل قناة سكاي سبورتس نيوز في تشيلسي عن وضع توموري قائلا: “كان فيكايو توموري على سبيل الإعارة في ديربي عندما كان فرانك لامبارد المدير الفني ، وكان أفضل لاعب هناك وكان رائعًا حقًا، ثم عاد إلى تشيلسي عندما تم تعيين لامبارد الصيف الماضي وبدأ الموسم بشكل جيد حقًا وبدا وكأنه سيكون لاعبا أساسيا”.

وأضاف: “لقد انضم إلى تشكيلة إنجلترا وأتذكر إجراء مقابلة معه عندما ظهر لأول مرة في إنجلترا أيضًا وبدا الأمر كذلك كان العالم تحت قدميه، ثم لسبب من الأسباب وراء الكواليس في تشيلسي، لم يلعب بعد فبراير ولم يكن موجودًا في الصورة على الإطلاق”.

وختم حديثه: “وقع تشيلسي الآن مع تياجو سيلفا ، والذي يبدو أنه يشير إلى أن فرصه في المضي قدمًا ستكون محدودة أكثر، لكن بعد أن سمعت لامبارد يتحدث عنه بمثل هذه العبارات المتوهجة من قبل، كنت أتخيل أنه لاعب لا يزال تشيلسي يؤمن به، إنهم يشعرون فقط أنه بحاجة إلى الخروج، وتطوير مسيرته واللعب بشكل أكثر انتظامًا قبل العودة إلى تشيلسي”.