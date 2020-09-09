فوز فرنسي على كرواتيا بنكهة مونديالية وبلجيكا تكتسح أيسلندا بخماسية

واصل المنتخب الفرنسي تألقه في بطولة دوري الأمم الأوروبية، فحقق الفوز الثاني تواليا، على حساب ضيفه المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2، مساء الثلاثاء، ضمن المجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

تعذبت فرنسا قليلاً قبل أن تحسم مباراتها مع ضيفتها كرواتيا 4-2 يوم الثلاثاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية (المستوى الأول).

ولم يقدم أبطال العالم أداءً كبيراً في الشوط الأول تحديداً وتخلفوا بهدف لوفرين (16) لكنهم تمكنوا من التسجيل في نهايته وقلب الطاولة على كرواتيا بهدفي غريزمان (43) وليفاكوفيتش بالخطأ في مرماه (45+1) بعد تسديدة من مارسيال.

وعادت كرواتيا لأجواء اللقاء بهدف بريكالو (55) لكن أوباميكانو منح فرنسا الهدف الثالث (65) قبل أن يأتي هدف حسم اللقاء من البديل جيرو الذي نجح بترجمة ركلة جزاء (77).

ورفعت فرنسا رصيدها إلى ست نقاط وهو ذات رصيد البرتغال المتصدرة بفارق الأهداف والتي انتصرت على السويد بهدفين دون رد فيما تلقت كرواتيا الخسارة الثانية.

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وفي مباراة أخرى اكتسح المنتخب البلجيكي ضيفه منتخب أيسلندا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في إطار دوري المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



وأحرز أهداف بلجيكا أكسيل فيتسل في الدقيقة 14 ثم ميتشي باتشواي في الدقيقة 18 ودرايس ميرتينز في الدقيقة 51 قبل أن يعود باتشواي ويحرز الهدف الرابع لمنتخب بلاده والثاني له في الدقيقة 70 وفي الدقيقة 80 اختتم جيرمي دوكو الخماسية.

وكان المنتخب الأيسلندي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هولمار أورن إيجولفسون في الدقيقة الحادية عشرة.

وبذلك تصدرت بلجيكا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فيما حل منتخب الأسود الثلاثة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وجاءت الدنمارك ثالثة برصيد نقطة واحدة وتذيل المنتخب الأيسلندي ترتيب المجموعة بدون أي رصيد.

المصدر: بي إن سبورت