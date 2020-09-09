رياضة | نصر عزام يكشف مفاجأة بشأن عقد ميسي مع شركة أديداس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نصر عزام يكشف مفاجأة بشأن عقد ميسي مع شركة أديداس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المحامي الدولي نصر عزام، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة هو الخاسر الأكبر في أزمته مع البارسا في الفترة الأخيرة.

وقال نصر خلال حواره ببرنامج الماتش: "أزمة ليونيل ميسي كانت أن بند رحيله مجانا دون الشرط الجزائي ينتهي 30 يونيو مع نهاية الموسم بشكل طبيعي".

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وأضاف: "لكنه عاد وصرح بإستمراره لأنه يعلم أنه سيخسر كثيرا إذا لجأ للقضاء، وبالفعل يعد هو الخاسر الأكبر لأن الجماهير في برشلونة كانت تحبه كثيرا قبل أزمته".

وتابع: "ميسي لديه عقد مدى الحياة مع اديداس بمليار يورو، وبالطبع تأثر ذلك بعد أزمته لذلك لم يفضل النزاع القضائي مع برشلونة".

واختتم عزام حديثه قائلا: "إنستجرام أيضا يدفع حوالي مليون يورو لرونالدو لكي يضع صورة له داخل المنزل".