رياضة | نجم الأهلي السابق يهاجم فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يهاجم فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن تركيز السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، قبل كورونا كان أفضل من الوقت الحالي.

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "فايلر خارج عن تركيزه مع الأهلي بعد عودة بطولة الدوري بسبب التوقف خلال الفترة الماضية، ومستوي الفريق متذبذب للغاية بسبب قلة تركيز المدير الفني السويسري".

Advertisements

وعن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز: "لاعب لا يفهم فى الأصول على الإطلاق والنادي الأهلي خيره عليه، واحترف عن طريق القلعة الحمراء، وطاهر سيعوض غيابه فى الفترة المقبلة".

ويذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على فريق حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.