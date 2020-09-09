رياضة | نيوكاسل يعلن ضم جمال لويس لاعب نوريتش سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يعلن ضم جمال لويس لاعب نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعاقده مع جمال لويس من صفوف نوريتش سيتي الذي هبط من الدوري الممتاز.

وانضم لويس البالغ من العمر 22 عاما إلى نيوكاسل بعقد يمتد لخمسة أعوام.

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وبات لويس خامس صفقات نيوكاسل هذا الصيف بعد ضم ريان فرازر وجيف هندريكس والحارس مارك جيليسبي والمهاجم كالوم ويلسون.

وقال لويس "إنه أمر كنت اتطلع إليه حقا عندما سمعت بوجود اهتمام كبير، لذا أشعر بالسعادة لتواجدي هنا الآن، نيوكاسل ناد رائع صاحب تاريخ".

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل "جمال مشروع لاعب واعد، لقد شاهدت تألقه في دوري البطولة الإنجليزية قبل عامين وقد أظهر إمكانياته في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز".