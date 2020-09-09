رياضة | إنتر ميلان يعلن حسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يعلن حسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الصربي ألكسندر كولاروف من صفوف روما.

وخضع كولاروف للفحص الطبي، قبل أن يوقع عقود انتقاله لإنتر أمس الثلاثاء.

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وذكر إنتر ميلان في بيانه: "ألكسندر كولاروف بات لاعباً في إنتر ميلان بشكل رسمي".

وأضاف: "اللاعب الصربي انتقل إلى صفوف إنتر ميلان بشكل نهائي قادماً من روما".

وكشف روما عن أن قيمة الصفقة بلغت 1.5 مليون يورو بجانب 500 ألف يورو أخرى كحوافز.