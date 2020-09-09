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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز يخطران الكاف برفض تأجيل نصف النهائي الأفريقي



أخطر الزمالك وبيراميدز، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رفضهما تأجيل منافسات الدور قبل النهائي من منافسات البطولات الإفريقية حيث يتواجد الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فيما يتواجد بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية ومن المقرر أن يتخذ الكاف، قراره النهائي بشأن مواعيد دور قبل النهائي وتأجيله من عدمه خلال الأسبوع الجاري حيث حرص أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك علي إخطار الكاف برفض النادي الأبيض للتأجيل.

وأشارت تقارير مغربية عبر موقع le360 سبورت إن المكتب التنفيذى سوف يعلن بعد غد الخميس، عن تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بعد الاتفاق الودى الذى جمع مسئولى الاتحاد المغربى ونظرائهم فى الاتحاد المصرى ، وأضاف الموقع أن لجنة المسابقات التابعة لـ"كاف" ستعلن إجراء نصف نهائى المسابقتين يومى 16 و17 من أكتوبر المقبل، على أن تكون مواجهات الإياب يومى 23 و24 من الشهر ذاته فيما تجرى المباراة النهائية فى اليوم الأخير من الشهر ذاته.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره سموحه الخميس المقبل في اطار مباريات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وسوف تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ويأمل الزمالك في استمرار توهجه المحلي لاكساب اللاعبين والجهاز الفني المزيد من الثقة، خاصة بعد التفوق على الأهلي في القمة وبيراميدز في القمة الأخرى والاقتراب من الوصافة بشكل كبير، بعدما نجح الزمالك فى الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

الزمالك الذي يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، يسعى لحسم المشاركة الأفريقية الموسم المقبل قبل التركيز على دوري الأبطال هذا الموسم ومباراته المرتقبة أمام الرجاء خاصة بعدما بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

لكن المواجهة لن تكون سهلة أمام فريق الموج الأزرق، الذي يحتل المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم في 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.