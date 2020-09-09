شكرا لقرائتكم جهاز الإسماعيلى يدرس مباريات الأهلى قبل كلاسيكو برج العرب بالدوري مبيت الأربعاء 2.30 صباحاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلي على دراسة مباريات الأهلي للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق الأحمر قبل ملاقاته فى الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، واستعاد فريق الإسماعيلى نغمة الانتصارات مجددا على حساب نادى مصر برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى فى المباراة الأولى للجهاز الفنى المؤقت بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر وفى المقابل حقق الاهلى فوزاً على حرس الحدود بهدفين دون رد فى نفس الجولة ليرفع رصيده للنقطة 68 فى صدارة الدوري.

على الجانب الأخر ، يرى أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلى والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الفريق حقق انتصار معنوى فى غاية الأهمية أمام نادى مصر قبل مواجهة الأهلى، عندما فاز برباعية دون رد فى الجولة الــ25 للمسابقة حيث يلتقى الأهلى فى قمة الأسبوع الــ26 يوم الجمعة المقبل.

وأضاف العجوز:”هذا الانتصار سيساهم فى عودة الثقة للاعبين بشكل تدريجي قبل مباراة صعبة أمام الأهلى”.وواصل :”أعلم أن مباراة الأهلى لها مذاق خاص لكنها فى النهاية مباراة لاتتعد حدود الثلاث نقاط”.

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وأتم حديثه :”من أهم أسباب الانتصار وبهذه النتيجة الكبيرة هو التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية على صعيد التمركز لاسيما على الصعيد الدفاعى مع علاج بعض الاخطاء التى ظهرت مؤخرا”.

ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدرب الفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، استعدادًا لمواجهة الأهلى.

من ناحية أخرى قدم محمد حمص الشكر للاعبيه على الروح القتالية التى قدموها فى مواجهة نادى مصر وساهمت فى تحقيق الفريق انتصار كبير على نادى مصر، مضيفًا : "اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم ونجحوا فى تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد ، مضيفا الإسماعيلى هو بيتى ولا أستطيع أن أرفض تلبية النداء، هدفنا وضع الفريق فى مكانته المستحقة مشيرا أن الفريق يضم لاعبين على مستوى جيد، لكنهم يعانون من فقدان الثقة وأتمنى من الجماهيرالالتفاف حول الفريق من أجل العودة سريعًا وتنحية الخلافات جانبا".