الحضيري: الصعود لأصحاب الميزانيات الكبيرة

يخوض فريقا الإمارات ومصفوت، تجربة ودية في السادسة إلا ربعاً من مساء اليوم بجبل علي ضمن تحضيرات الفريقين لدوري الأولى وتصفيات الكأس، وكان نادي الإمارات تعاقد أمس مع اللاعب حسن أمين لمدة عام، ويعتبر أمين من اللاعبين الجيدين وسبق له أن مثل فرق الوحدة والجزيرة والوصل والفجيرة وخورفكان ويملك خبرة كبيرة ستفيد الفريق. وتأتي الخطوة في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً للمشاركة في دوري الدرجة الأولى والمنافسة على العودة إلى دوري المحترفين.

ومن جهته اعتبر طارق الحضيري مدرب فريق مصفوت مباراة اليوم بأنها مفيدة للطرفين، وذكر أن فريقه خاض ثلاث تجارب ودية حتى الآن أمام الذيد وحتا ورديف الفجيرة حققوا الفوز فيها جميعاً.

وقال الحضيري: «نأمل أن نخرج بمكاسب كبيرة من لقاء اليوم، خاصة أنه أمام فريق مرشح للصعود نحن حالياً في المرحلة الثانية من الإعداد فالأولى بدأت بملعب مصفوت وخضنا خلالها 24حصة تدريبية، وانتقلنا إلى جبل علي لتنفيذ المرحلة الثانية وركزنا خلال هذه المرحلة على الجوانب البدنية والتكتيكية، لكنا لم نصل إلى الجهوزية الكاملة، أعتقد بأن الفريق وصل إلى 60% فقط وما زلنا بحاجة إلى المزيد من التدريبات والتجارب الودية».

وأضاف: «غير أن الفريق قدم مستويات جيدة وهناك انسجام كبير بين اللاعبين، مصفوت لم يجر تغييرات كبيرة فمعظم العناصر التي مثلت الفريق في الموسم الماضي موجودة، ورحل فقط الأجنبيان إلى جانب فيكتور اللاعب المقيم والذي وقع للعروبة».

وذكر الحضيري، أن النادي تعاقد بالمقابل مع الصربي نيكولاس والبرازيلي الميدا، مشيراً إلى أن الثنائي تم انتقاؤه بعناية وفقاً لمواصفات بدنية وجسمانية وفنية وأشار إلى التعاقد مع بعض العناصر الجيدة التي توقع أن تقدم الإضافة المطلوبة.

وعن هدف الفريق في الموسم الحالي، قال المدرب التونسي إنهم يستهدفون مركزاً جيداً وظهوراً مشرفاً، متمنياً أن يكون فريقه رقماً صعباً في الدوري، ورأى الحضيري، أن الدوري سيكون مختلفاً متوقعاً أن يكون أكثر قوة وصعوبة ومضى مفسراً: «الوضع مختلف، الأندية مهتمة جداً بالبطولة، وعملت على دعم صفوفها، وأقامت معسكرات واستعدت جيداً وحتى الفرق التي لم تقم معسكرات في المواسم الماضية بسبب ضعف إمكاناتها انتظمت في معسكرات هذا الموسم وكل هذا يؤكد أن الموسم سيكون قوياً جداً».

وأكد المدرب التونسي، أن الفرق المرشحة للصعود هي دائماً الفرق صاحبة الإمكانات الجيدة والميزانيات الكبيرة على غرار الإمارات والحصن ودبا الفجيرة والعروبة والبطائح والحمرية، لكنه لم يستبعد المفاجآت لجهة أن كل الفرق باتت تملك الطموح ولم يعد هناك فريق يكتفي بالمشاركة من أجل المشاركة.