نادي المدام يوزع الحقائب المدرسية على الطلاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقبل نادي المدام الثقافي الرياضي هذه الأيام الحقائب المدرسية من المشاركين في مبادرة: «حقيبتك المدرسية عوناً لهم» ضمن مبادرته في تجميع الحقائب المدرسية لتوزيعها على الطلاب بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية فرع المدام، واستقبل النادي مئات الحقائب ضمن المبادرة التي نفذها بالتعاون مع برنامج «شكراً لعطائك» والعديد من الأسر المتطوعة والطلاب المتطوعين.

وكرم سعيد راشد بن فاضل الكتبي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الثقافية، عدداً من المتطوعين المشاركين في المبادرة، وأكد الكتبي أن النادي يعتزم خلال الأيام القليلة القادمة توزيع الحقائب على الطلاب المستحقين، وذلك كمبادرة إنسانية من النادي إيماناً بأهمية العملية التعليمية ودعم الطلاب وتشجيعهم على التحصيل المدرسي، وكذلك توزيع بعض الأدوات المدرسية لتكون عوناً لهم، وقال إن النادي اعتاد على توزيع الحقائب المدرسية سنوياً، وتشتمل المبادرة توزيع مئات الحقائب المدرسية على اللاعبين وكذلك الطلبة من غير المنتسبين للنادي.

حضر استلام وتسلم الحقائب في النادي حسام الزعبي، رئيس قسم الأنشطة، وعفراء الكتبي المنسق الإعلامي للنادي، وحسن هندي، السكرتير التنفيذي للنادي وسيف الرحمن أمير حمزة مؤسس برنامج «شكراً لعطائك» وعدد من المتطوعين والمتطوعات.