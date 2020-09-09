شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد الشيخ تحتفل بعيد ميلاده برسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى، بعيد ميلاده الـ 28، الموافق اليوم 9 سبتمبر وسط حفاوة كبيرة من زملائه وجمهوره على السوشيال ميديا. ووجهت ندى محمد، زوجة أحمد الشيخ رسالة رومانسية له عبر حسابها بموقع إنستجرام، تهنئه من خلالها بعيد ميلاده، قائلة: "عيد ميلاد سعيد.. لزوجي الرائع الذي لا يتوقف عن إدهاشي.. شكرا لك على كل ما تفعله لنا.. أنا أحبك، أنت لست زوجي فقط، أنت أفضل أصدقائي".

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أحمد الشيخ وزوجته

وأكملت: "حبيبي والذي يكمل روحي، في الأيام أو الأشهر أو السنوات التي مرت منذ حفل الزفاف اكتشفت معه المعنى الحقيقي للحب، أنت أعظم نعمة وأشكر الله كل يوم أنه وضعك في حياتي! أتمنى لك عيد ميلاد رائع حقًا".

من جانب آخر، شهد الاجتماع الذي أجراه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع ‏ممثلي الأندية الثمانية المشاركة في الدور قبل النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية ‏مناقشات شديدة وذلك بسبب الخلاف حول إقامة المباريات المتبقية من المسابقتين في المواعيد ‏المحددة لها سلفًا أو بتعديلها، نظرا للظروف الإنسانية والصحية التي تمر بها دولة المغرب بعد تفشي ‏فيروس كورونا، وإصابة العديد من اللاعبين وصعوبة انتقال الفرق المغربية المشاركة في ‏البطولتين "الوداد والرجاء وحسنية أغادير ونهضة بركان" خارج البلاد لاستكمال المسابقة .

وأكد ممثل الأهلي ضرورة احترام المواعيد المحددة بمعرفة ‏الاتحاد الأفريقي المنظم للمسابقتين، وأشار إلى إذا كانت هناك ظروف انسانية وصحية تعيشها ‏دولة المغرب الشقيقة فإن الأهلي لا يمانع في تعديل المواعيد إذا رأى الاتحاد الأفريقي بصفته الجهة المختصة ‏ذلك، لاسيما وأن المباريات المتبقية قليلة ولا تحتاج إلى وقت طويل وحرصاً على استكمال ‏المسابقة، خاصة أن ممثل نادي الوداد المغربي أكد صعوبة الموقف وأن ناديه يطلب ‏التأجيل نظراً للظروف الصحية التي تمر بها بلاده، فضلاً عن الالتزام بالقرارات السيادية في ‏المغرب تجاه هذه الأزمة حرصا على سلامة الجميع.