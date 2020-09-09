شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخوض مرانه الأخير قبل إعلان قائمة مباراة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب أبناء الجنوب، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة الانتاج الحربى، فى اللقاء المرتقب إقامته فى السادسة مساء الخميس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلن أحمد كشرى عن قائمة مباراة الانتاج فى ختام المران مساء اليوم.

من جانبه، أصدر مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، بياناً رسمياً بعد اجتماعه مع لجنة الكرة بالنادى، لمناقشة الظلم التحكيمى الذى تعرض له الفريق خلال المباريات الماضية، وآخرها لقاء سموحة، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وحالتى طرد على نادى أسوان فى الربع ساعة الأخير من عمر اللقاء، ما أدى إلى تغير نتيجة المباراة من التقدم بثلاثة أهداف لهدفين لصالح أبناء الجنوب إلى التعادل.

وجاء بيان أسوان كالتالى:

انطلاقا من الثوابت المعروفة تاريخيا عن نادى أسوان الرياضى ورغبته الدائمة والمستمرة فى الحرص والتعاون مع كل عناصر منظومة كرة القدم فى مصر ، فقد قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى :

▪مخاطبة اللجنة الخماسية بإتحاد كرة القدم بمذكرة رسمية برفض نادى أسوان لهذه الممارسات التحكيمية غير العادلة التى تعرض لها فريق الكرة فى المباريات الأخيرة مما أثار حفيظة الجميع لدى مسئولى وجماهير نادى أسوان.

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▪مجلس إدارة نادى أسوان فى حالة انعقاد دائم ومستمر ويدرس كل السبل والخيارات المطروحة للمباريات القادمة للحفاظ على حقوق النادى الفنية والقانونية.

▪رفض كافة الأطقم التحكيمية التى أدارت المباريات التى تعرض فيها الفريق لظلم واضح وعدم إدارتها لمباريات الفريق مستقبلا.

▪المطالبة بتعيين حكام دوليين لمباريات الفريق حتى نهاية الموسم فى ظل إتساع دائرة المنافسة على البقاء .

▪وحرصا على مصلحة النادى ومشاعر جماهيره يطالب مجلس إدارة نادى أسوان اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بضرورة إعادة الأمور لنصابها الصحيح من خلال لجان الإتحاد المختصة بإدارة مسابقة الدورى العام مع الحرص على تطبيق مبادئ العدالة المنصفة للجميع.

ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لجماهيره العريضة داخل وخارج المحافظة الوقوف صفا واحدا للحفاظ على كافة حقوق النادى رياضيا وتاريخيا.