شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: عمرو الجنايني سيعود لـ«شحاتة» التذاكر بعد رحيله الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن عمرو الجنايني، سيعود بعد شهرين بالتمام ليقوم ب«شحاتة التذاكر» مني كرئيس للنادي عشان يحضر هو نجله مباريات الزمالك .
وقال منصور، أن عمرو الجنايني اعتاد ان يأتي إلى مكتبي ويتوسل إلى من أجل الحصول على تذاكر ليحضر بها مباريات المارد الأبيض مؤكدا ان هذا الامر سيتكرر مرة ثانية بعد رحيل الجنايني عن اللجنة الخماسية .
وتابع: «انا لايفرق معي عمرو الجنايني ولا لجنة الانضباط ولا أي شئ»
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